F.Bahçe’yi yeneceğiz

Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'de Teknik Direktör Nestor El Maestro, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Geçen hafta Kayserispor maçından aldığımız puandan dolayı mutluyuz. Deplasmanda 1 puan iyi sonuç. Ancak içinde bulunduğumuz duruma bakarsak daha fazla puanlar toplamalıyız. Puan açısından iyi durumda değiliz. Bir an önce takımımızı güvenli yerlere getirmemiz gerekiyor. Her maçta puan alacak, her maçta kazanacak durumdayız. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bu maçı da kazanmayı çok istiyoruz" şeklinde konuştu.