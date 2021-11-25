Kulüpler Birliği Vakfı dün bir toplantı gerçekleştirdi ve örnek olacak bir karara imza attı. Beşiktaş, Antalya, Alanya, Kayseri, G.Antep FK ve Sivas'ın katılmadığı toplantıda, hakemler konusunda önemli bir karara imza atıldı. Birlik ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün hakemler hakkında ilk yarı bitene kadar konuşmama kararı aldığını açıklayıp, "MHK'nin sistemi hakkında yapılan çalışmanın selameti adına böyle bir karar alındı. Bu çalışmaya zarar verilmemesini istiyoruz. Katılmayan kulüplerle ilgili yanlış anlaşılma oldu. Biz 14 kulüp toplantıya katıldık. Katılmayan kulüpler adına bir karar alınmadı. Daha sonra isterlerse onlar da bu karara uyabilirler" diye konuştu.



"YABANCI KURALINDA ISRARCIYIZ"

Birlik Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yabancı kuralı konusunda da açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, "Gelecek sezon 7+4'ün uygulanması konusunda endişelerimizi de dile getirdik. Bu konuda ısrarcıyız" ifadelerini kullandı.