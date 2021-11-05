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Süper Lig'de tarihi skandal! Hakem Halis Özkahya Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını erken bitirdi sonra oyuncuları geri çağırdı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, ikinci yarının sonuna 9 dakika uzatma ekletmesine rağmen maçı 90+5. dakikada bitirdi. Oyuncular ve hakemler soyunma odasına giderken, gelen uyarının ardından hakem Özkahya, takımları tekrar sahaya davet edip maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 23:01
Süper Lig'de tarihi skandal! Hakem Halis Özkahya Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını erken bitirdi sonra oyuncuları geri çağırdı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında sahalarda nadir yaşanan bir olay gerçekleşti.

Maçı yöneten hakem Halis Özkahya, ikinci yarıya 9 dakika uzatma verdi. Ancak hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti. Hakemin uyarılmasından sonra hakem oyuncuları yeniden sahaya çağırdı. 10 dakika sonra sahaya dönen iki takım futbolcuları son 4 dakikayı da oynadıktan sonra mücadele sona erdi.

DAHA ÖNCE DE ERKEN BİTİRMİŞ

Halis Özkahya, 2017 yılında oynanan Başakşehir - Osmanlıspor maçında 4 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 90+3. dakikada bitirmişti.

GAZİANTEP'TEN MAÇ SONU PAYLAŞIM

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynanan ve tarihe geçen karşılaşma ile ilgili maç sonu paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

Karşılaşma sonrası A Spor muhabiri Mehmet Geçgel konuyla ilgili son bilgileri aktardı.

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