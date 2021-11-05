Süper Lig'de tarihi skandal! Hakem Halis Özkahya Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını erken bitirdi sonra oyuncuları geri çağırdı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında sahalarda nadir yaşanan bir olay gerçekleşti.

Maçı yöneten hakem Halis Özkahya, ikinci yarıya 9 dakika uzatma verdi. Ancak hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti. Hakemin uyarılmasından sonra hakem oyuncuları yeniden sahaya çağırdı. 10 dakika sonra sahaya dönen iki takım futbolcuları son 4 dakikayı da oynadıktan sonra mücadele sona erdi.

DAHA ÖNCE DE ERKEN BİTİRMİŞ

Halis Özkahya, 2017 yılında oynanan Başakşehir - Osmanlıspor maçında 4 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 90+3. dakikada bitirmişti.

GAZİANTEP'TEN MAÇ SONU PAYLAŞIM

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynanan ve tarihe geçen karşılaşma ile ilgili maç sonu paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

😅🤷🏻‍♂️ UMARIZ BU KEZ MAÇ GERÇEKTEN BİTMİŞTİR!



MAÇ SONUCU | Gaziantep 2-0 Kasımpaşa — Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 5, 2021

Karşılaşma sonrası A Spor muhabiri Mehmet Geçgel konuyla ilgili son bilgileri aktardı.