Bu sistem değişecek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında gerçekleşen tarihi toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu ve hakem atamaları konusunda yapılan toplantıya ilişkin konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, isimler üzerinden değil sistem üzerinden bir değişiklik olması gerektiğinin altını çizip, görüş birliğine varıldığını belirtti. "Yaptığımız toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu ve yapısıyla ilgili sıkıntılardan bahsetmiştik" diyen Başkan Elmas, "Bu hususlarda bazı önemli gelişmeler oldu. Fakat son haftalarda bazı takımların hakem standartlarıyla yaşadığı problemlerden sonra buradaki kulüp başkanlarıyla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'yla sıkıntıları konuştuk. Sistemi artık değiştirecek iradeyi kesinlikle göstermemiz lazım. Hakem standardı ve tutumu futbolu çok değiştiren bir faktör. Genel kanı şu; hem kulüpler hem de federasyon yetkilileri buradaki problemlerde hemfikirler ve çözüm için bir irade koyuluyor ortaya. Burada yapılan toplantı sonucunda bir iki kulübün değil, tüm kulüplerin şikayetçi olduğu şeyler. Burada iyi niyet ve irade çok önemli. Umarım çok kısa süre içinde sonuçları alırız" değerlendirmesini yaptı.



Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, tarihi toplantı sonrasında basın karşısına çıktı. Başkan Ağaoğlu, "Türk futbolunun kronikleşmiş sorunu haline gelen hakem konusunu TFF ile görüştük. Onların da bizimle aynı fikirde olması bizi umutlandırdı. Ortak bir şekilde çalışacağız" ifadelerini kullanırken Yardımcı, "Kulüplerimizin hakemlik ve MHK'nın işleyişi konularında önemli şikayetleri oldu. TFF olarak bu serzenişlere kayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımıza ilettik. Önemli bir adım attık ve ortak çalışma grubu oluşturduk" diye konuştu.

LA LIGA'DAN YAZILIM ALINDI

Kulüpler Birliği'nin İspanya'da uygulanan hakem atama modelini Türkiye'de de uygulanabilir kılmak için yaptığı çalışmalar da tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı. Hazırlanan bu yazılım da tanıtımda sunuldu. İlerleyen günlerde somut adımların atılması bekleniyor.

ŞEFFAFLIK ESAS ALINACAK

Yeni hakemlik düzenlemesinde şeffaflık mutlak bir şekilde esas alınacak. Hakemliğe ilk başlanması aşamasından itibaren akraba ilişkileri, yeterlilik ve hakem seçme kriterleri değiştirilecek. Ayrıca hakemlerin maç performansları sadece Merkez Hakem Kurulu'nun bünyesinde gizli olarak tutulmayacak ve o hafta kamuoyuna nedenleriyle açıklanacak.

ADALETİ SAĞLAYACAK AKSİYON ÇIKMALI

"Kulüpler Birliği adına değil, Galatasaray adına konuşayım. İsimleri değiştirme konusunda modeli değiştirmeyi defalarca denedik. Bozuk sistemi düzeltip o liyakatta kişileri göreve getirmemiz gerekiyor. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili de konuşma olmadı. İsimler üzerinden ilerlemememiz gerekiyor. İsimler üzerinden değil sistemi değiştirme üzerinden konuşuldu. Böyle bir irade oluşmuşken buradan yenilikçi, Türk futbolunu ileri taşıyabilecek ve adaleti sağlayacak bir aksiyon çıkar ve bunun sonuçlarını alırız umarım."

VAR HAKEMLERİ AYRILACAK

"Yabancı hakem konusu geçmedi. En azından benim katıldığım bölümde yoktu. Sistemde değişiklik yapılması gerektiği konuşuldu. VAR hakemlerinin ayrı olmasından tutun, gözlemci raporlarının detayları, atama şekilleri gibi her şey konuşuldu."