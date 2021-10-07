Bu kadar olmaz

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, A Spor Radyo'da Spor Trafiği programında Koray Baloğlu'nun sorularını yanıtladı. Ligde ilk galibiyet sevincini geçen hafta yaşamalarını değerlendiren Başkan Karaahmet, "Göztepe galibiyeti kazanma alışkanlığı için önemliydi. Bizim gibi takımların üst üste kaybettiği maçlardan sonra camianın moral ve motivasyonunu yükseltmek için mutlak 3 puana ihtiyaç var" dedi. İlk 8 haftada 9 teknik direktörün gönderildiği ligde Hakan Keleş'le devam edilmesi Türkiye standartlarına göre şaşırtıcı olan Çotanaklar'da Karaahmet, bu duruma şöyle açıklık getirdi: "Her maç üzerine koyan bir Giresunspor vardı. Takımımız mücadele veriyor, her maç üzerine koyuyor. O zaman neden değiştirelim? 9 teknik direktörün görevine son verilmesi üzücü bir durum. Bu kadar olamaz. 9 tanesinin de hatalı olması çok mümkün olmamalı. Burada bir problem var."