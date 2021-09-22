Süper Lig'de sürpriz haftası

Süper Lig'in 5. haftasında sürpriz kayıplar yaşandı. Hafta içinde Lazio karşısında iyi bir oyunla kazanan Galatasaray, evinde Alanyaspor'un karşısına çıktı. Terim'in rotasyonu tercih etmediği Aslan, sahasında büyük bir şok yaşadı. G.Saray'ın efsane isimlerinden Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Alanyaspor, maç boyunca etkili fırsatlar yakaladı ve 87'de Candeias ile aradığı golü buldu. Evinde üst üste 3. kez Alanyaspor'a mağlup olan Aslan'da galibiyet hasreti 3 maça çıkarken; bazı oyuncular ıslıklandı.



PEREIRA: MECBURDUK

Vitor Pereira yönetiminde 3'te 3'le sezona giren Fenerbahçe ise Başakşehir'e diş geçiremedi. Portekizli teknik adamın rotasyonlu bir kadroyu tercih ettiği sarı-lacivertliler, devreyi Okaka'nın golüyle geride kapattı. İkinci yarıda da beklenen gol gelmedi ve Gulbrandsen 90'de son sözü söyledi. Üst üste 2. kez puan kaybeden Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'nın rotasyon tercihi çok tartışıldı. Portekizli menajer, "Takım gerçekten çok yorgundu, bunu yapmaya mecburduk" açıklamasıyla cevabını verdi.