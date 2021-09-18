Yiğido siftah peşinde!

Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek olan Sivasspor, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Antep ekibi karşısında ligdeki ilk 3 puanını almak isteyen Yiğidolar'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Ligde oynayacağımız maçlarımız final niteliğinde. Ligde hedeflediğimiz yerlere gelmek istiyorsak bu maçları kazanmalıyız. Önümüzde Gaziantep maçı var. Onlar da iyi transferler yaptılar ve son oynadıkları maçı kazandılar. Tek düşüncemiz evimizde bu maçı kazanmak" diye iddialı konuştu. Taraftara çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Biraz daha fazla taraftarımızın stadyuma gelmesi lazım. Onların gücü bizim için çok önemli. Biz de takım olarak çok inanıyoruz maçı çok iyi şekilde bitireceğiz. Taraftar desteğini çok iyi kullanan mutlaka daha güçlü olacak" şeklinde taraftarlardan destek istedi.