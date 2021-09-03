Süper Lig'den haberler (3 Eylül 2021)

Süper Lig'e süper başlayan, geçen hafta Fenerbahçe'ye mağlup olarak tökezleyen Altay, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibinde yönetim, sağ kanat takviyesi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı kurmaylar, aradığı kanat oyuncusunu Avusturya ekibi Rapid Wien'de buldu. Altay, 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Kelvin Arase'yi gündemine aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda kanatlara takviye konusunda girişimleri hızlandırma kararı alan Altay, Arase'ye teklifini iletti. Futbol kariyerine Avusturya'da başlayan Nijeryalı asıllı futbolcunun da kendisini kanıtlayıp, çıkış yapabileceği bir lige transferine sıcak baktığı öğrenildi.
Rapid'le kontratını son yılındaki genç sağ açığın bonservis engeli nedeniyle kiralanması gündemde. Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonunu da ekleyerek yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Avusturya kulübüyle pazarlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren İzmir ekibi, önümüzdeki günlerde bu transferde somut adımlar atarak resmi imzaları atmanın peşinde. Avusturya'da hız özelliğiyle dikkat çeken Arase, geçen sezon maç başına 1.1 (%59) dripling ortalaması yakaladı. Bu sezon 13 maçta 3 asistle oynadı. Geçen sezon ise 34 maçta 6 gol, 4 asist katkısı sağladı.
STEVEN CAULKER KAYSERİ'YE YAKIN
Bilal Başacıkoğlu'na olan ödemeyi gerçekleştirip transfer yasağını kaldıran Kayserispor, Fenerbahçe'den Steven Caulker transferinde kolları sıvadı. Kayseri ekibinin, Caulker'ın transferi için hem sarı-lacivertliler hem de oyuncu ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Gaziantep FK'nin de ısrarla istediği 29 yaşındaki İngiliz stoper, sezon başında Alanyaspor'dan ayrılıp Sarı Kanarya'nın yolunu tutmuştu.
KORKUT OLMADI FAVORİ ATAN
Göztepe, imza aşamasına getirdiği Tayfun Korkut'tan vazgeçti. Korkut'un tesislere yardımcılarını yanında getirmediği ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'in ise bu durumdan rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Ardından Korkut, Urla'dan ayrıldı. Diğer adaylara yönelen Göz-Göz'de Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan favori olarak gösteriliyor.
ENZO CRiVELLi ANTALYA YOLUNDA
Forvete takviye yapmak isteyen Antalyaspor, rotasını Başakşehir'e çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, turunculacivertlilerde bu sezon şans bulamayan Enzo Crivelli'yle büyük ölçüde anlaştı. Sözleşmesinin son senesine giren 26 yaşındaki Fransız santrfor, geçtiğimiz sezon oynadığı 44 maçta, 2 gol, 2 asist yaptı.
A.DEMiR ŞiRKET iÇiN SPK'YA BAŞVURDU
TFF 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e yükselen Adana Demir, 30 Nisan 2021'de Başkan Murat Sancak'ın girişimleri sonucu şirketleşti. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Başkan Sancak, "Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzu yaptık, kulübü borsaya açacağız ve % 85'i halkın olacak" dedi.
Y.MALATYASPOR'A DIJON'DAN KANAT
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Yeni Malatyaspor'da takviye arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-siyahlılar'ın Fransa 2. Lig ekibi Dijon'un formasını giyen 22 yaşındaki sol kanat Mounir Chouiar ile anlaştığı öğrenildi. Kiralık olarak kadroya katılması beklenen genç sol açık, kariyerinde 99 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol attı, 5 de asist yaptı.