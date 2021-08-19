Kartal’dan evinde geçit yok!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısından 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, açılışını iç sahada yapmış olduğu son altı Süper Lig sezonuna da galibiyetle başladı. Kara Kartal, bu maçların dör - dünde kalesini gole kapat - tı. Beşiktaş’ta dikkat çeken Rosier, yeni sezona asist - le başladı. 2021’de Ghez - zal’dan sonra en fazla asist yapan (11) Beşiktaşlı oldu.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, açılışını iç sahada yapmış olduğu son altı Süper Lig sezonuna da galibiyetle başladı. Kara Kartal, bu maçların dör - dünde kalesini gole kapat - tı. Beşiktaş'ta dikkat çeken Rosier, yeni sezona asist - le başladı. 2021'de Ghez - zal'dan sonra en fazla asist yapan (11) Beşiktaşlı oldu.