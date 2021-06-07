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'dan çifte bomba! Linnes-Podolski

Son dakika transfer haberi... Balotelli’yle görüşen mavi-lacivertliler, ’la sözleşmesi biten ve Antalya’dan ayrılan ’yi takibe aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Adana Demirspor'dan çifte bomba! Linnes-Podolski

'in yeni ekibi 'da, transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda İtalyan 'yle görüşmelerini sürdüren mavilacivertliler, ligi tanıyan isimlerle de temasa geçecek. 'in 'la sözleşmesi sona erecek ve geçtiğimiz günlerde 'la yollarını ayıran 'yi de takibe aldığı öğrenildi. Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Mavi Şimşekler'in, ilk olarak 29 yaşındaki Norveçli milli oyuncu Linnes'le görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 2016 yılında Galatasaray'a imza atan Linnes'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve sarı-kırmızılı ekip tecrübeli isimle sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

MİRLİND DAKU SÜRPRİZİ
Mavi Şimşekler'in gündemine gelen diğer isim olan Lukas Podolski ise geçtiğimiz günlerde 2020 ocak ayından beri formasını giydiği Antalyaspor'dan ayrıldığını açıklamıştı. 'de mutlu olduğunu belirten 36 yaşındaki Almanyalı hücumcunun, Adana Demirspor'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Adana Demir yönetiminin önümüzdeki günlerde iki isimle ilgili somut adımlar atması bekleniyor. Öte yandan 23 yaşındaki Kosovalı forvet 'nun kulübe önerildiği ifade edildi. Bonservisi Hırvat ekibi 'te bulunan Daku, geçen sezon 'nde formasıyla 35 karşılşamada 31 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da 36 karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki Podolski, 5 gol ve 2 asistle oynadı. Galatasaray'da geçen sezon 26 maçta forma giyen 29 yaşındaki Linnes, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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