Ertelenebilir!

TFF'nin yabancı futbolcu sayısı kararlarına tepki gösterip toplanan Kulüpler Birliği, ortak bir noktada buluşma konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrasında Birlik ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yardımcısı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alınana kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "Federasyonun temsil konusu Türk futbolu. Bizim onlarla uzlaşmamız söz konusu olmamalı. Olaya böyle bakılmamalı. Biz bu TFF'ye karşı kulüpler değiliz. İkna etme niyetimiz yok. Sadece fikir alışverişi yapıyoruz. Yabancı adedi 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük. Bu toplantı o yüzden yapıldı. TFF, salı günü yapacağımız toplantıya katılacağını ve gerekirse bu kararı gözden geçirebileceklerini söyledi" dedi.

LİMİTLERDE HOŞGÖRÜ TALEP ETTİK

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından sözü alan Ahmet Ağaoğlu ise, gündemdeki yabancı sınırı hakkında, "Neden böyle bir karar alındığını bilmiyoruz" yorumunu yaptı. Kulüplerin limitleri hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Limit tahsis edilirken, ilk başta anlaştığımızda 500 milyon dolar olan naklen yayın geliri bugün 220 milyon dolar'a kadar düşmüş durumda. 3 puana verilen para 600 bin euro'ydu. Bugün ise 180 bin euro veriliyor. Gelirleri ve giderleri birbirinden ayırmanız mümkün değil. Yayın geliri Anadolu kulüplerinin gelirlerinin büyük kısmını oluşturuyor. Avrupa'da başarılı olmayı hedeflemek için limitlerde hoşgörü talep ettik" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN CENGİZ'DEN ERTELEME ÇAĞRISI

Kulüpler Birliği'nin toplantısına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin yabancı futbolcu sınırı kararı konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, "TFF tarafından getirilen yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Mustafa Cengiz, harcama limitleri konusunda ise, "TFF'deki toplantıdaki konulardan biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.