Fatih Karagümrük Denizlispor 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Karagümrük evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 5-1'lik skorla kazandı ve sezonu 8. sırada tamamladı.

Denizlispor 26. dakikada Mesanovic'in golüyle öne geçerken, Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Borini, 45+1. ve 82.

dakikalarda Sobiech, 52. dakikada Lens ve 90+1. dakikada Hedenstad kaydetti. Öte yandan Denizlispor'da Ali Yavuz Kol, 35 ve 39. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Karagümrük, 60 puanla sezonu 8. sırada tamamladı. Üst üste 5. yenilgisini alan ve 12 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 28 puanla son sırada Spor Toto 1. Lig'e düştü.