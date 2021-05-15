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Fatih 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 42. ve son haftasında Fatih sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi 5-1 kazanan ekibi sezonu galibiyetle kapadı. 'e 3 puanı getiren golleri , (2), ve Hedenstad kaydetti. Denizlispor'un tek golü 'ten geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:23
Fatih Karagümrük Denizlispor 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 42. ve son haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 5-1'lik skorla kazandı ve sezonu 8. sırada tamamladı.

Denizlispor 26. dakikada 'in golüyle öne geçerken, Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan , 45+1. ve 82.
dakikalarda , 52. dakikada ve 90+1. dakikada Hedenstad kaydetti. Öte yandan Denizlispor'da , 35 ve 39. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Karagümrük, 60 puanla sezonu 8. sırada tamamladı. Üst üste 5. yenilgisini alan ve 12 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 28 puanla son sırada . Lig'e düştü.

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