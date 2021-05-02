Haberler Süper Lig Konyaspor - Fatih Karagümrük: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- Fatih Karagümrük: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'in 39. haftasında İttifak Holding sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Konyaspor tam 7 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 17:57
Konyaspor - Fatih Karagümrük: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'de heyecan 39. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, Sokol Cikalleshi (3), Zymer , Levan Shengelia'dan geldi.

Fatih Karagümrük'ün tek sayısını ise Jeremain Lens kaydetti.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 45'e yükseltti, Karagümrük ise 51 puanda kaldı.

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