Konyaspor - Fatih Karagümrük: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 39. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, Sokol Cikalleshi (3), Zymer Bytyqi, Levan Shengelia'dan geldi.

Fatih Karagümrük'ün tek sayısını ise Jeremain Lens kaydetti.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 45'e yükseltti, Karagümrük ise 51 puanda kaldı.