Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Galatasaray maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Burekovic, Obinna, Soner, Diabate, Tripic, Halil, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Etebo, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Halil

58. RANDEVU

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 57 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne Göztepe 40 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmıştı.

41 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Göztepe ile Galatasaray son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra oynadığı 6 karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 2 maçta ise berabere kaldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar hiç berabere kalmazken, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Cimbom bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Hatayspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 yenilgi ile ayrılmıştı.

TERİM VE DAVALA'NIN CEZALARI BİTTİ

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra 2'şer maç men cezası almıştı. Terim ve Davala, Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında cezalarını tamamladı.

Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

RYAN BABEL İLE RYAN DONK CEZALI

Galatasaray'da iki futbolcunun cezaları bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören Ryan Donk ile aynı müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ryan Babel Göztepe karşısında görev alamayacak. Galatasaray'da Radamel Falcao, Martin Linnes ve DeAndre Yedlin sakatlığından, Mustafa Muhammed de korona virüs testi pozitif çıktığından dolayı kadroda olamayacak.

TEKNİK ADAMLARIN REKABETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim sarı-kırmızılıların, Karaman ise Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı. Geride kalan müsabakalarda Ünal Karaman'ın takımları 2 kez sahadan galip ayrılırken, Terim'li Galatasaray da 1 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.