Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Diego Angelo, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Piris da Motta, Murat Yıldırım, Sandro Lima

BB Erzurumspor: Szumki, Bergdich, Schwechlen, Manuel da Costa, Murat Uçar, Obertan, Omolo, Rashani, Emrah Başsan, Ricardo Gomes, Chahechouhe.