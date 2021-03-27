En kırmızı sezon

31 haftada 97 kırmızı, bin 296 sarı kart çıktı. 10 yılda en çok kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon oldu.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:06Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de son yılların en fazla kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon yaşanıyor. 31 haftada futbolculara 97 kırmızı ve bin 296 sarı kart çıktı. Ligde en fazla kırmızı kart 9'ar kez ile Antalyaspor ve Hatay'a çıktı. Bu ekipleri 7'şer kez ile Galatasaray ve Erzurumspor izledi. Konyaspor hiç kızarmazken, Göztepe'ye tek kırmızı çıktı. En fazla sarı ise 74 kez ile Ankaragücü'ne çıktı. Erzurum ve Konya 72'şer sarı gördü. Ligde Trabzonspor ve Başakşehir (47) en az sarı kart gören ekipler oldu.