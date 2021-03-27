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En kırmızı sezon

31 haftada 97 kırmızı, bin 296 sarı kart çıktı. 10 yılda en çok kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:06 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
En kırmızı sezon
'de son yılların en fazla kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon yaşanıyor. 31 haftada futbolculara 97 kırmızı ve bin 296 sarı kart çıktı. Ligde en fazla kırmızı kart 9'ar kez ile ve 'a çıktı. Bu ekipleri 7'şer kez ile ve izledi. hiç kızarmazken, 'ye tek kırmızı çıktı. En fazla sarı ise 74 kez ile Ankaragücü'ne çıktı. ve 72'şer sarı gördü. Ligde Trabzonspor ve Başakşehir (47) en az sarı kart gören ekipler oldu.
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