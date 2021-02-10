Haberler Süper Lig Son dakika: Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı gerçekleşti!

Son dakika: 'nde görev dağılımı gerçekleşti!

Son dakika... 'in ardından Başkanlığı görevini üstlenen Başkanlığında toplanan Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı gerçekleşti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:42 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:57
Son dakika: Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı gerçekleşti!

'nin başkan seçildiği 'nda yeni yönetim kurulu belli oldu. Çebi'nin başkanlığında Kulüpler Birliğinde, , , ve yönetime girdi.

Vakfı'nda geçtiğimiz hafta 'in yerine yeni Başkan Ahmet Nur Çebi seçilmişti. Yeni yönetimde ise görevler belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

Vakıf'ta, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Memmet Fatih Saraç üstlendi.

İşte Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama

"Kulüpler Birliği Vakfı'nın Ahmet Nur Çebi Başkanlığında toplanan yönetim kurulunda yeni görev dağılımları yapıldı. Başkanı Ali Koç, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. İdari İşlertden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Başkanı Süleyman Hurma, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç üstlendi."

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