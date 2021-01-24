Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Çalık, Barış Yardımcı, Abdulkerim Bardakcı, Skubic, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Diomande, Kravets.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Jahovic.