Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, Mihojevic, Titi, Berkan, Soner, Halil, Peter Zulj, Obinna, Tripic, Cherif Nidaye

Gençlerbirliği: Übeyd, Halil İbrahim, Zargo Toure, Diego, Polomat, Piris, Furman, Soner Dikmen, Murat Yıldırım, Rahmetullah, İlker