Haberler Süper Lig Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 08:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 08:40
Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Sapunaru, , Aziz, Kvrzic, Avramovski, , , , Kanga

Başakşehir: , Rafael, , , , Mahmut, , Deniz, , Crivelli,

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