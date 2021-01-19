Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Sapunaru, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Manuel Fernandes, Lennon, Henrique, Kanga

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Crivelli, Demba Ba