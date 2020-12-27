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Yeni Malatayspor - Erzurumspor: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

'in 15. haftasında ve Erzurumspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Erzurumspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 07:51 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 18:09
Yeni Malatayspor - BB Erzurumspor: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve Erzurumspor, 'in 15. haftasında Malatya'da kozlarını paylaştı. Mücadele Erzurumspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maç golleri Yeni Malatyaspor adına 62'de Acquah'tan gelirken, Erzurumspor 44' Gomes, 67' Donald ve 71'de Obertan ile golleri buldu.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 20 puanla 8. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 12 puanla 20. sırada kendine yer buldu.

Yeni Malatyaspor bir sonraki maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. BB Erzurumspor ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Öte yandan BB Erzurumspor, 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

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