Yeni Malatayspor - BB Erzurumspor: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Yeni Malatyaspor ve BB Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında Malatya'da kozlarını paylaştı. Mücadele Erzurumspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maç golleri Yeni Malatyaspor adına 62'de Acquah'tan gelirken, Erzurumspor 44' Gomes, 67' Donald ve 71'de Obertan ile golleri buldu.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 20 puanla 8. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 12 puanla 20. sırada kendine yer buldu.



Yeni Malatyaspor bir sonraki maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. BB Erzurumspor ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.



Öte yandan BB Erzurumspor, 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.