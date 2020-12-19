Yayıncıya protesto

Futbol ailesi, yayıncı kuruluşu büyük bir protestoya hazırlanıyor. Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, yaptıkları ortak açıklamayla; yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bu hafta maçların başında futbolcuların, 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edileceği belirtildi. Açıklamada, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşıldığı vurgulandı. İşte kulüplerin açıklaması şöyle: "Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF'nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir. Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group'un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz."



ÇÖZÜLMEZSE DEVAMI VAR

"Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1.Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın."



'PARALARI TFF'YE ÖDEDİK'

Yayıncı kuruluş Digiturk, 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödediğini bildirdi. Açıklamada, "Birçok yayıncının Kovid-19 nedeniyle reddettiği 2019-20 sezonu ödemesi de, bir kesinti uygulamadan tam olarak yapılmıştır" denildi.



TFF'DEN JET YANIT: TAMAMI ÖDENMEDİ

Yayın gelirleri hakkında son açıklama TFF'den geldi. Yayıncı kuruluşun yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilen beyanatta, "2020/21 sezonu yayın hakları bedeli üzerinde prensip olarak varılan ve kamuoyunda da yer alan tutar göz önünde bulundurulduğunda dahi, Digiturk beIN MEDIA GROUP, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir" denildi.