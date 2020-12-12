Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Konyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, Thuram.