Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Remy

Göztepe: İrfan Can, Murat, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Soner, Guilherme, Yalçın, Nwobodo, Halil, Ndiaye