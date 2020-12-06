Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçı 6 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Fredy, Amilyon, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Alper Potuk, Orkan Çınar, Lobzhanidze, Voca, Börven