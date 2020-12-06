Haberler Süper Lig Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 11. haftasında sahasında 'nü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 08:04 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 08:05
Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçı 6 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ersan, Kudryashov, , Ufuk Akyol, Fredy, Amilyon, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, , Orkan Çınar, Lobzhanidze, Voca, Börven

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