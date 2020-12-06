Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı 6 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Sabo, Ramazan, Ndao, Sobiech

Kasımpaşa: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Meljnak, Abdullah Durak, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Remy