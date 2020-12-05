Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Galatasaray - Hatayspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ GALATASARAY: FATİH, LINNES, LUYINDAMA, MARCAO, E. TAŞDEMİR, TAYLAN, FEGHOULI, E. KILINÇ, OĞULCAN, E. AKBABA, DIAGNE HATAYSPOR: MUNIR, BURAK, SANTOS, BILLONG, KATRANIS, SACKEY, TRAORE, AABID, RIBEIRO, OUALI, DIOUF

SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı. TESTLERİ NEGATİFE DÖNEN FUTBOLCULAR KADRODA YER ALABİLECEK Galatasaray'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatife dönen 4 futbolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcular Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek. Karantina süresi sona ermeyen Omar Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak.

HATAYSPOR İLK DEFA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK Hatayspor, Süper Lig'de Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak. Geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda sarı kırmızılılarla ilk maçını yapacak.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu ve bir personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.



Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.