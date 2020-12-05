Haberler Süper Lig Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

- maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

'in 11. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 'u 4-0 mağlup ederek çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, alt sıralardan uzaklaşmayı planlayan Hatay'ı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler Galatasaray - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte tüm detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 11:33
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: FATİH, LINNES, LUYINDAMA, MARCAO, E. TAŞDEMİR, TAYLAN, FEGHOULI, E. KILINÇ, OĞULCAN, E. AKBABA, DIAGNE

HATAYSPOR: MUNIR, BURAK, SANTOS, BILLONG, KATRANIS, SACKEY, TRAORE, AABID, RIBEIRO, OUALI, DIOUF

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

, 'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve 'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

TESTLERİ NEGATİFE DÖNEN FUTBOLCULAR KADRODA YER ALABİLECEK

Galatasaray'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatife dönen 4 futbolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcular , , , Younes ve 'un Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek.

Karantina süresi sona ermeyen Omar Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak.

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

HATAYSPOR İLK DEFA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

, 'de ile ilk kez karşılaşacak. Geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda sarı kırmızılılarla ilk maçını yapacak.

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu ve bir personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak. Süper Lig'in yeni hakemlerinden olan Erkan Özdamar, ilk defa bir Galatasaray maçında hakem olarak görev alacak. Ankara Bölgesi hakemi olan Özdamar, şimdiye kadar üç Süper Lig maçını yönetti, ikisini ev sahibi, birini deplasman takımı kazandı.

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