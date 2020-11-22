Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Süper Lig'de 9. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Cimbom, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayırarak Samet Aybaba'yı takımın başına getiren Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi tüm futbol severler Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstlenecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

8 EKSİK, 1 ŞÜPHELİ

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki eksiklerden dolayı ilk 11'ini oluşturmakta epey güçlük çekiyor. Sakatlıkları bulunan Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Emre Taşdemir'in karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan 2 oyuncu da müsabakada görev alamayacak. Tedavisi süren Radamel Falcao'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacakken, deneyimli teknik adamın Falcao'ya görev vermek istediği öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Feghouli, Diagne.

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Campanharo, Ackah, Lennon, Fernandes, Hasan, Alibec.

LINNES VE DONK GÖREVE

Galatasaray'da Elabdellaoui ile Luyindama'nın maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı Martin Linnes ve Ryan Donk, Hes Kablo Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'e geri dönecek.

KAYSERİ EKİBİNDE 3 EKSİK

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamayacak.