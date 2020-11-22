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- maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

'in 9. haftasında heyecan sona eriyor. Kapanış mücadelesinde , 'u Stadyumu'nda ağırlıyor. Aslan galibiyet serisini sürdürmek isterken, Kayseri ile çıkış yakalamak istiyor. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 01:45 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 01:56
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

'de 9. hafta kapanış mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Cimbom, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayırarak 'yı takımın başına getiren Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi tüm futbol severler Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstlenecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

8 EKSİK, 1 ŞÜPHELİ

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü , takımdaki eksiklerden dolayı ilk 11'ini oluşturmakta epey güçlük çekiyor. Sakatlıkları bulunan Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Emre Taşdemir'in karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan , , Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan 2 oyuncu da müsabakada görev alamayacak. Tedavisi süren 'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacakken, deneyimli teknik adamın Falcao'ya görev vermek istediği öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, , Feghouli, Diagne.

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Campanharo, Ackah, Lennon, Fernandes, Hasan, Alibec.

LINNES VE DONK GÖREVE

Galatasaray'da Elabdellaoui ile Luyindama'nın maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı Martin Linnes ve , Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'e geri dönecek.

KAYSERİ EKİBİNDE 3 EKSİK

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamayacak.

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