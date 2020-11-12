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Kulüplere müjde

Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluşla yakın bir zamanda anlaşma imzalayarak yola devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:58 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Kulüplere müjde

Kulüpler Birliği, 'da toplandı. Yayıncı kuruluşla yaşanan maddi sorunlar, seyirci alımı ve kulüpler yasası maddelerinin masaya yatırıldığı toplantıdan kulüplere müjdeli çıktı. Toplantıya, G.Saray Başkanı , F.Bahçe Başkanı ve Başkanı bizzat katılırken, bazı başkanlar da pandemi nedeniyle online hazır bulundu.

14'E YAKIN TOPLANTI

Başkanı ve Başkanı , toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Özdemir, "TFF ve yayıncı kuruluş olarak 14'e yakın toplantı düzenledik. Birlik bize anlaşmada gelebilecekleri rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yakın bir zamanda anlaşma imzalayıp beraber yolumuza devam edeceğiz" dedi.

KULÜPLER MUTABIK

Birlik ve Başkanı 'in koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Sepil'i temsilen basın karşısına çıkan Gümüşdağ, "En önemli gündem maddemiz yayıncı kuruluş ile ilgili görüşmeler oldu. Yaptığımız değerlendirmede mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Nihat Bey'e ilettik. Sayın başkanımız yayıncı kuruluş yetkilileri ile görüşecek" ifadelerini kullandı.

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