Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. haftanın dev karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını şimdiden aratmaya başladı. Peki; Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde....

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Ülker Stadı'nda saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe.