Haberler Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

- maçında ilk 11'ler belli oldu!

ve , 'in 6. haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi maçı öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 17:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 18:02
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. haftanın dev karşılaşmasında , evinde 'u konuk edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını şimdiden aratmaya başladı. Peki; Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde....

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Ülker Stadı'nda saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, , Pelkas, Samatta.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe.

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