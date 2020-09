Karagümrük 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fatih ekibine galibiyeti getiren golller 47. dakikada Enzo Roco ve 90. dakikada Sabo'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten Karagümrük maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Turuncu lacivertli takım sezon başından bu yana puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı.



İRFAN 82'DE KIZARDI!

Medipol Başakşehir'in yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, mücadelenin 82. dakikasında çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞ!

Son şampiyon Medipol Başakşehir'de önlenemez düşüş Karagümrük maçıyla devam etti. Turuncu-lacivertliler ligde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı ve henüz gol atma başarısı gösteremedi.



Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir evinde Göztepe'yi konuk edecek, Karagümrük ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.



FATİH KARAGÜMRÜK ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, oynadığı 3 maçta sergilediği performansla dikkati çekti.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, ikinci maçında ise Gaziantep FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Üçüncü hafta müsabakasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük, puanını 7'ye çıkardı ve çıkışını devam ettirdi.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ

Başakşehir ve Karagümrük, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında karşı karşıya gelmişti. Oynanan toplam 10 maçta Başakşehir'in 7'ye 2'lik üstünlüğü var.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic'le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.



12. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.



18. dakikada Biglia'nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.



21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.



28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan'ın üstünden atladığı top Ndao'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.



47'nci dakikada Karagümrük korner vuruşunda golü buldu. Biglia'nın kullandığı korner vuruşunda ön direkte Mevlüt topu kafayla karşı direğe aşırttı, Roco arka direkte toplu ağlarla buluşturudu: 1-0.



51'inci dakikada Hasan Alinin ortasında topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



61'inci dakikada Visca'nın uzaktan şutu kaleci Viviano'da kaldı.



62'nci dakikada Demba Ba'nın ceza sahası dışından sert ve etkili şutu üstten auta çıktı.



90'ıncı dakikada Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ndao'nun pasında Sabo'nun sert şutu direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.



90+3'üncü dakikada Mete'nin şutunda kaleci Viviano'dan dönen pozisyonda Guldbrandsen'in şutu direkten döndü.



Mücadeleyi Karagümrük 2-0'lık üstünlükle tamamladı.