Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel...

Süper Lig'in ilk haftasında futbolseverler derbi heyecanını yaşayacak. Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati, muhtemel 11'ler ve yayınlanacak kanal merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar akşamı saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil, A. Parmak, Flavio, A. Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd (Lens), Hasic, Güven

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sezonun ilk debisi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN'DAN YOKSUN ÇIKACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Trabzonspor maçı öncesi yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.



Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.



Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle;



"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.



Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak olan Trabzonspor'da Marlon, Joao Pereira, Anders Trondsen, Sörloth, Yusuf Sarı gibi isimlerin eksikliği bulnuyor.

YENİ TRANSFER MONTERO LİSANS İÇİN BEKLEYECEK

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediği Douglas ve Mirin'i de geçen hafta itibariyle kadro dışı bırakarak kendilerine takım bulmasını istedi. Ancak her iki futbolcu da şu ana kadar aldıkları ücreti gerekçe göstererek ayrılamaya pek yanaşmıyor ve takımdan ayrı başka bir sahada antrenmanlarını sürdürüyor.



Mirin ve Douglas'ın ayrılmaya yanaşmaması yeni transfer Montero'nun da takıma katılmasını geciktiren bir etken oldu. Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, son transfer Montero'ya henüz lisans çıkartmadı. Bunun sebebi ise yarın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması beklenen Josef De Souza.14'üncü yabancı hakkını mevcut durumda Josef'ten yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Montero'ya lisans çıkartılmadı. İspanyol stopere Douglas ve Mirin'in gönderilerek yer açılması durumunda lisans çıkartılacak.