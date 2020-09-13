İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon!

Süper Lig'de heyecan ilk hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 1. haftanın öne çıkan mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekibin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Trabzonsporlu futbolcular ilk yarının son anlarına gelinirken, penaltı itirazında bulundu. Sol çaprazdan Necip'in üzerine giden Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir şut çıkardı. Yıldız futbolcunun şutu ceza sahası içinde Welinton'a çarptı.

Bordo-mavililer bu pozisyonda penaltı bekledi fakat maçın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi. Yerde kalan Welinton ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)