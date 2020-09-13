 BİZE ULAŞIN
İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
Haberler Beşiktaş İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon!

İşte 'un penaltı beklediği pozisyon!

Son dakika... 'in ilk haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. sahasında ezeli rakibi 'ı ağırladı. Karşılaşmada ilk yarının son anlarına girilirken, ev sahibi ekibin oyuncuları yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundu. İşte o pozisyon ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 21:05 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 21:16
İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon!

'de heyecan ilk hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 1. haftanın öne çıkan mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekibin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Trabzonsporlu futbolcular ilk yarının son anlarına gelinirken, penaltı itirazında bulundu. Sol çaprazdan Necip'in üzerine giden Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir şut çıkardı. Yıldız futbolcunun şutu ceza sahası içinde Welinton'a çarptı.

Bordo-mavililer bu pozisyonda penaltı bekledi fakat maçın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi. Yerde kalan Welinton ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)