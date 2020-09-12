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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması! Transfer...

'dan açıklaması! ...

Kulübü, Norveç'ten 'ye geri dönüş sağlamayan ve antrenmanlara katılmayan golcü futbolcu 'un son durumuyla ilgili açıklamada bulunurken, "Bugün itibarıyla henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:26 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:49
Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması! Transfer...

Kulübü, belirlenen tarihte Trabzon'a gelmeyen futbolcuları Alexander Sorloth için noter tespiti yapıldığını ve disiplin talimatındaki ilgili maddelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

BORDO-MAVİLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibarıyla henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.