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Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son ...
Haberler Süper Lig Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü sahasında ligin yeni takımı B.B. Erzurumspor'u ağırlıyor. Eryaman Stadyumu'nda corona virüsü önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak olan mücadele öncesinde birçok kişi detaylı araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 08:11
Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında. Peki, Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı 13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla Turan, Stanojevic, Lukasik, Hasan Kaya, Orkan Çınar, Lobhanidze, İlhan Parlak

BB Erzurumspor: Farnolle, Uğur Uçar, Tekeu, Arturo Mina, Mücahit Albayrak, Mitchel Donald, Boumal, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Novikovas, Sadiku

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.