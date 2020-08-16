Portekiz’den Hatayspor’a - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Portekiz’den Hatayspor’a

Portekiz’den Hatayspor’a

Portekiz’den Hatayspor’a

'in yeni ekibi Braga'nın 28 yaşındaki Brezilyalı stoperi 'u 1 yıllığına kiraladı.

'in yeni ekibi Braga'nın 28 yaşındaki Brezilyalı stoperi 'u 1 yıllığına kiraladı. Bordo- beyazlılar, Gil Vicente'nin 33 yaşındaki 10 numarası Ruben Ribeiro ile de anlaştı. Öte yandan sözleşmeleri sona eren futbolcular Furkan Şeker ve Alican Özfesli ile kaleci Ömer Alıcı'nın takımdan ayrıldığı da duyuruldu.
  1. 16.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Portekiz’den Hatayspor’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA