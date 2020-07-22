6. şampiyon Başakşehir
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra yeni bir takım daha zafere ulaştı. Başakşehir, evinde Kayseri'yi Mahmut'un golüyle yendi ve Süper Lig'in 6. şampiyonu olmayı başardı.
Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışı sonuçlandı. Bordo-mavililer, hakemlerin doğramaları ve saha içindeki büyük hatalarıyla ellerindeki şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdılar. İstanbul temsilcisi 33. hafta maçında evinde Kayseri'yi Mahmut Tekdemir'in golüyle mağlup etti. Başakşehir böylece Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un arasına ismini yazdırmayı başardı.
SON DERBİ KARTAL'IN
Ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaştı. Vodafone Stadı'ndaki mücadelede Kartal, Vida ve Gökhan Gönül'ün akıl dolu golü ile sarı-lacivertlileri 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, Göztepe'yi devirerek 8 maçlık suskunluğuna son noktayı koydu. Trabzonspor yine öne geçip, yine kaybetti. Bu sonucun ardından Hüseyin Çimşir gitti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor, Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup ederek rahatladı.
HAFTANIN GOLÜ: SÖRLOTH TRABZONSPOR
Karadeniz ekibinin yıldızı yine mükemmel bir gol attı. Kaleciden sıyrıldı. Zor bir açıdan şahane bir aşırtma yaptı.
HAFTANIN ASİSTİ: ERDOĞAN SİVASSPOR
Yiğidoların Yatabare ile bulduğu golde Erdoğan müthiş bir asist yaptı. 50 metrelik deparı sonrası Yatabare'ye "Al da at" pasını verdi. O da golü yaptı.
HAFTANIN KURTARIŞI: FARNOLLE YENİ MALATYA
Malatya, Rizespor'dan 3 gol yedi ama Farnolle olmasa rakam katlanırdı. Garmash önce sağıyla sonra soluyla denedi, Farnolle'yi aşamadı.
GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR
Sörloth..........TRABZON.......23
Cisse ............ALANYA..........22
Jahovic........ANTALYA..........17
Muriç............F.BAHÇE.........15
Stancu .........G.BİRLİĞİ.........14
ASİST KRALLIĞI: EDIN VISCA-BAŞAKŞEHİR
Visca.............BAŞAKŞEHİR.
13 Caner............BEŞİKTAŞ........11
Ömer............G.SARAY.........10
Mensah........KAYSERİ............8
Sörloth..........TRABZON.........8
HAFTANIN OLAYI: KAFA KARIŞTIRAN KESINTI
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sonuçlandı ancak Başakşehir'in Kayserispor'u ağırladığı mücadelede elektriklerin 2 defa kesilmesi kafaları karıştırdı. Herkesin aklına tek bir soru geldi: Fatih Terim Stadı'nda elektrikler Trabzonspor maçının sonucuna göre mi kesildi? Bu soruya cevaplar verildi ancak pek de kimseyi tatmin etmedi.
HAFTANIN HOCASI: M. ALİ KARACA-ÇAYKUR RİZESPOR
Ünal Karaman'ın ani istifası sonrası ölüm-kalım maçına çıktı. Mehmet Ali Karaca bu dönemde takımı çok iyi kenetleyip, Yeni Malatyaspor mücadelesine hazırladı. Karadeniz ekibi fırtına gibi girip karşılaşmayı kopardı.
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART: Muriç (Fenerbahçe) Yekta (Antalyaspor)
SARI KART: Robin (Y.Malatya) Samu, Vetrih (Ç.Rize) Pinto, Faty, Pazdan (A.Gücü) Polomat (Gençlerbirliği) Tolga, Deniz, Jailson (F.Bahçe) Lens, Caner (Beşiktaş) Oğuz (Gaziantep)
HAFTANIN SÖZÜ: SERGEN YALÇIN
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Victor Ruiz'in sözleşmesini fesh etmesine tepki gösterdi. Genç çalıştırıcı "Victor Ruiz'in sadece salgın döneminde alacağı var. İki maçını oyna sonra ayrıl. Yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. Paranın peşine düşmüş. Bu üzücü bir durum" ifadelerini kullandı. Taraftarlar da hak verdiler.
İNENLER
MERİAH
FENERBAHÇE
GÖZTEPE
TRABZONSPOR
ÇIKANLAR
SKODA
JAHOVİC
BEŞİKTAŞ
B.KORKMAZ
HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR
Yeşil-beyazlılar zorlu fikstürlerinde önce Başakşehir'i sonra Trabzonspor'u 4-3 yendiler. Bu iki kritik galibiyetle ligde kaldılar
HAFTANIN YILDIZI: SHENGELIA-KONYASPOR
HAFTANIN FOTOĞRAFI
Hakemlerin ligin marka değerini nasıl düşürdüğünün belki de en büyük kanıtlarından biri. Kendi sahasından çıkan futbolcu için ofsayt bayrağı kaldırıldı.
OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR İLE EFSANELER ARASINA GİRDİ
Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 5. isim oldu. Buruk; Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Şenol Güneş'in bulunduğu listeye dahil oldu. Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Başakşehir ile de şampiyonluk sevincini yaşadı.
GALATASARAY KAPTANI SELÇUK İNAN FUTBOLU BIRAKTI
Belki de 2011-12 sezonunda Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi tercih etse şampiyonluk sayıları çok başka olurdu. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı son maçın ardından futbolu bırakacağını açıkladı. Selçuk, Süper Lig'de derbilerde en fazla gol atan (8) ve en fazla asist yapan (10) oyuncu konumunda. Sezon bitimi Fatih Terim'in teknik heyetine katılacak.
KONYASPOR SON İKİ MAÇTA 8 GOL ATTI, SÜPER LİG'DE KALDI
Haftalar öncesinden fikstüre bakıldığında küme düşme adayları arasında Konyaspor da gösteriliyordu. Ancak Bülent Korkmaz ve öğrencileri büyük bir başarının altına imza attı. Yeşil-beyazlılar önce Başakşehir'i 4-3'lük skorla devirdi. Ardından Trabzonspor karşısında da 3-1 yenikken mücadeleyi 4-3 kazandı. İki haftada 8 gol atarak Süper Lig'de kaldılar.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
6. şampiyon Başakşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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