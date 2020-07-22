6. şampiyon Başakşehir

Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışı sonuçlandı. Bordo-mavililer, hakemlerin doğramaları ve saha içindeki büyük hatalarıyla ellerindeki şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdılar. İstanbul temsilcisi 33. hafta maçında evinde Kayseri'yi Mahmut Tekdemir'in golüyle mağlup etti. Başakşehir böylece Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un arasına ismini yazdırmayı başardı.

SON DERBİ KARTAL'IN

Ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaştı. Vodafone Stadı'ndaki mücadelede Kartal, Vida ve Gökhan Gönül'ün akıl dolu golü ile sarı-lacivertlileri 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, Göztepe'yi devirerek 8 maçlık suskunluğuna son noktayı koydu. Trabzonspor yine öne geçip, yine kaybetti. Bu sonucun ardından Hüseyin Çimşir gitti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor, Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup ederek rahatladı.

HAFTANIN GOLÜ: SÖRLOTH TRABZONSPOR

Karadeniz ekibinin yıldızı yine mükemmel bir gol attı. Kaleciden sıyrıldı. Zor bir açıdan şahane bir aşırtma yaptı.

HAFTANIN ASİSTİ: ERDOĞAN SİVASSPOR

Yiğidoların Yatabare ile bulduğu golde Erdoğan müthiş bir asist yaptı. 50 metrelik deparı sonrası Yatabare'ye "Al da at" pasını verdi. O da golü yaptı.

HAFTANIN KURTARIŞI: FARNOLLE YENİ MALATYA

Malatya, Rizespor'dan 3 gol yedi ama Farnolle olmasa rakam katlanırdı. Garmash önce sağıyla sonra soluyla denedi, Farnolle'yi aşamadı.

GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR

Sörloth..........TRABZON.......23

Cisse ............ALANYA..........22

Jahovic........ANTALYA..........17

Muriç............F.BAHÇE.........15

Stancu .........G.BİRLİĞİ.........14

ASİST KRALLIĞI: EDIN VISCA-BAŞAKŞEHİR

Visca.............BAŞAKŞEHİR.

13 Caner............BEŞİKTAŞ........11

Ömer............G.SARAY.........10

Mensah........KAYSERİ............8

Sörloth..........TRABZON.........8

HAFTANIN OLAYI: KAFA KARIŞTIRAN KESINTI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sonuçlandı ancak Başakşehir'in Kayserispor'u ağırladığı mücadelede elektriklerin 2 defa kesilmesi kafaları karıştırdı. Herkesin aklına tek bir soru geldi: Fatih Terim Stadı'nda elektrikler Trabzonspor maçının sonucuna göre mi kesildi? Bu soruya cevaplar verildi ancak pek de kimseyi tatmin etmedi.

HAFTANIN HOCASI: M. ALİ KARACA-ÇAYKUR RİZESPOR

Ünal Karaman'ın ani istifası sonrası ölüm-kalım maçına çıktı. Mehmet Ali Karaca bu dönemde takımı çok iyi kenetleyip, Yeni Malatyaspor mücadelesine hazırladı. Karadeniz ekibi fırtına gibi girip karşılaşmayı kopardı.

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART: Muriç (Fenerbahçe) Yekta (Antalyaspor)

SARI KART: Robin (Y.Malatya) Samu, Vetrih (Ç.Rize) Pinto, Faty, Pazdan (A.Gücü) Polomat (Gençlerbirliği) Tolga, Deniz, Jailson (F.Bahçe) Lens, Caner (Beşiktaş) Oğuz (Gaziantep)



HAFTANIN SÖZÜ: SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Victor Ruiz'in sözleşmesini fesh etmesine tepki gösterdi. Genç çalıştırıcı "Victor Ruiz'in sadece salgın döneminde alacağı var. İki maçını oyna sonra ayrıl. Yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. Paranın peşine düşmüş. Bu üzücü bir durum" ifadelerini kullandı. Taraftarlar da hak verdiler.



İNENLER



MERİAH

FENERBAHÇE

GÖZTEPE

TRABZONSPOR



ÇIKANLAR



SKODA

JAHOVİC

BEŞİKTAŞ

B.KORKMAZ



HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR

Yeşil-beyazlılar zorlu fikstürlerinde önce Başakşehir'i sonra Trabzonspor'u 4-3 yendiler. Bu iki kritik galibiyetle ligde kaldılar



HAFTANIN YILDIZI: SHENGELIA-KONYASPOR



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Hakemlerin ligin marka değerini nasıl düşürdüğünün belki de en büyük kanıtlarından biri. Kendi sahasından çıkan futbolcu için ofsayt bayrağı kaldırıldı.



OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR İLE EFSANELER ARASINA GİRDİ

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 5. isim oldu. Buruk; Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Şenol Güneş'in bulunduğu listeye dahil oldu. Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Başakşehir ile de şampiyonluk sevincini yaşadı.



GALATASARAY KAPTANI SELÇUK İNAN FUTBOLU BIRAKTI

Belki de 2011-12 sezonunda Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi tercih etse şampiyonluk sayıları çok başka olurdu. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı son maçın ardından futbolu bırakacağını açıkladı. Selçuk, Süper Lig'de derbilerde en fazla gol atan (8) ve en fazla asist yapan (10) oyuncu konumunda. Sezon bitimi Fatih Terim'in teknik heyetine katılacak.



KONYASPOR SON İKİ MAÇTA 8 GOL ATTI, SÜPER LİG'DE KALDI

Haftalar öncesinden fikstüre bakıldığında küme düşme adayları arasında Konyaspor da gösteriliyordu. Ancak Bülent Korkmaz ve öğrencileri büyük bir başarının altına imza attı. Yeşil-beyazlılar önce Başakşehir'i 4-3'lük skorla devirdi. Ardından Trabzonspor karşısında da 3-1 yenikken mücadeleyi 4-3 kazandı. İki haftada 8 gol atarak Süper Lig'de kaldılar.