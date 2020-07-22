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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig 6. şampiyon Başakşehir

6. şampiyon

6. şampiyon Başakşehir

, , , ve Bursaspor'dan sonra yeni bir takım daha zafere ulaştı. , evinde 'yi Mahmut'un golüyle yendi ve 'in 6. şampiyonu olmayı başardı.

'de ile arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışı sonuçlandı. Bordo-mavililer, hakemlerin doğramaları ve saha içindeki büyük hatalarıyla ellerindeki şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdılar. İstanbul temsilcisi 33. hafta maçında evinde 'yi Mahmut Tekdemir'in golüyle mağlup etti. Başakşehir böylece Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu. , , , Trabzonspor ve Bursaspor'un arasına ismini yazdırmayı başardı.

SON DERBİ KARTAL'IN
Ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaştı. Vodafone Stadı'ndaki mücadelede Kartal, Vida ve 'ün akıl dolu golü ile sarı-lacivertlileri 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, Göztepe'yi devirerek 8 maçlık suskunluğuna son noktayı koydu. Trabzonspor yine öne geçip, yine kaybetti. Bu sonucun ardından Hüseyin Çimşir gitti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor, 'u farklı mağlup ederek rahatladı.

HAFTANIN GOLÜ: SÖRLOTH TRABZONSPOR
Karadeniz ekibinin yıldızı yine mükemmel bir gol attı. Kaleciden sıyrıldı. Zor bir açıdan şahane bir aşırtma yaptı.

HAFTANIN ASİSTİ: ERDOĞAN SİVASSPOR
Yiğidoların Yatabare ile bulduğu golde Erdoğan müthiş bir asist yaptı. 50 metrelik deparı sonrası Yatabare'ye "Al da at" pasını verdi. O da golü yaptı.

HAFTANIN KURTARIŞI: FARNOLLE YENİ MALATYA
Malatya, Rizespor'dan 3 gol yedi ama Farnolle olmasa rakam katlanırdı. Garmash önce sağıyla sonra soluyla denedi, Farnolle'yi aşamadı.

GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR
Sörloth.................23
Cisse ............ALANYA..........22
Jahovic........ANTALYA..........17
Muriç............F.BAHÇE.........15
Stancu .........G.BİRLİĞİ.........14

ASİST KRALLIĞI: EDIN VISCA-BAŞAKŞEHİR
Visca.............BAŞAKŞEHİR.
13 Caner............BEŞİKTAŞ........11
Ömer............G.SARAY.........10
Mensah........KAYSERİ............8
Sörloth..........TRABZON.........8

HAFTANIN OLAYI: KAFA KARIŞTIRAN KESINTI
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sonuçlandı ancak Başakşehir'in Kayserispor'u ağırladığı mücadelede elektriklerin 2 defa kesilmesi kafaları karıştırdı. Herkesin aklına tek bir soru geldi: Stadı'nda elektrikler Trabzonspor maçının sonucuna göre mi kesildi? Bu soruya cevaplar verildi ancak pek de kimseyi tatmin etmedi.

HAFTANIN HOCASI: M. ALİ KARACA-ÇAYKUR RİZESPOR
'ın ani istifası sonrası ölüm-kalım maçına çıktı. Mehmet Ali Karaca bu dönemde takımı çok iyi kenetleyip, Yeni Malatyaspor mücadelesine hazırladı. Karadeniz ekibi fırtına gibi girip karşılaşmayı kopardı.

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART: Muriç (Fenerbahçe) Yekta (Antalyaspor)

SARI KART: Robin (Y.Malatya) Samu, Vetrih (Ç.Rize) Pinto, Faty, Pazdan (A.Gücü) Polomat (Gençlerbirliği) Tolga, Deniz, Jailson (F.Bahçe) Lens, Caner (Beşiktaş) Oğuz (Gaziantep)


HAFTANIN SÖZÜ: SERGEN YALÇIN
Beşiktaş'ın hocası , 'in sözleşmesini fesh etmesine tepki gösterdi. Genç çalıştırıcı "Victor Ruiz'in sadece salgın döneminde alacağı var. İki maçını oyna sonra ayrıl. Yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. Paranın peşine düşmüş. Bu üzücü bir durum" ifadelerini kullandı. Taraftarlar da hak verdiler.

İNENLER

MERİAH
FENERBAHÇE
GÖZTEPE
TRABZONSPOR

ÇIKANLAR

SKODA
JAHOVİC
BEŞİKTAŞ
B.KORKMAZ

HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR
Yeşil-beyazlılar zorlu fikstürlerinde önce Başakşehir'i sonra Trabzonspor'u 4-3 yendiler. Bu iki kritik galibiyetle ligde kaldılar

HAFTANIN YILDIZI: SHENGELIA-KONYASPOR

HAFTANIN FOTOĞRAFI
Hakemlerin ligin marka değerini nasıl düşürdüğünün belki de en büyük kanıtlarından biri. Kendi sahasından çıkan futbolcu için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR İLE EFSANELER ARASINA GİRDİ
Başakşehir'de teknik direktör , Süper Lig tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 5. isim oldu. Buruk; , , Hamza Hamzaoğlu ve Şenol Güneş'in bulunduğu listeye dahil oldu. Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Başakşehir ile de şampiyonluk sevincini yaşadı.

GALATASARAY KAPTANI SELÇUK İNAN FUTBOLU BIRAKTI
Belki de 2011-12 sezonunda Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi tercih etse şampiyonluk sayıları çok başka olurdu. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı son maçın ardından futbolu bırakacağını açıkladı. Selçuk, Süper Lig'de derbilerde en fazla gol atan (8) ve en fazla asist yapan (10) oyuncu konumunda. Sezon bitimi Fatih Terim'in teknik heyetine katılacak.

KONYASPOR SON İKİ MAÇTA 8 GOL ATTI, SÜPER LİG'DE KALDI
Haftalar öncesinden fikstüre bakıldığında küme düşme adayları arasında Konyaspor da gösteriliyordu. Ancak Bülent Korkmaz ve öğrencileri büyük bir başarının altına imza attı. Yeşil-beyazlılar önce Başakşehir'i 4-3'lük skorla devirdi. Ardından Trabzonspor karşısında da 3-1 yenikken mücadeleyi 4-3 kazandı. İki haftada 8 gol atarak Süper Lig'de kaldılar.

  1. 22.7.2020
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