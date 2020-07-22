Teklifinizi gönderin

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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sergen'in listesinde 'sözleşmesi biten adaylar' arasında yer alan 'in menajerinden mesaj geldi.

Sergen'in listesinde 'sözleşmesi biten adaylar' arasında yer alan 'in menajerinden mesaj geldi. yönetimine uluslararası teamüllere uygun şekilde bir sözleşme örneğini kendisine göndermesi istendi. Elinde somut üzerinden konuşulacak bir örnek olursa daha kolay görüşme yapabileceklerinin altını çizdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Beşiktaş'ta oynamaya soğuk olmadığını iletti.
  1. 22.7.2020
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