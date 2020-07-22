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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Ljajic gezmelerde

Ljajic gezmelerde

Corona virüsünü yenen Ljajic, soluğu sevgilisiyle birlikte 'nda aldı. Önce tekne turu yapan ikili, ardından yakın arkadaşlarıyla buluşarak lüks bir mekanda yemek yedi.

Corona virüsünü yenen Ljajic, soluğu sevgilisiyle birlikte 'nda aldı. Önce tekne turu yapan ikili, ardından yakın arkadaşlarıyla buluşarak lüks bir mekanda yemek yedi. Sevgilisi fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Sırp futbolcu, testinin pozitif çıkmasının ardından siyah-beyazlıların hiçbir idmanında yer almazken; 'nin salgın tedbirleri kapsamında sezonu kapatmıştı.
  1. 22.7.2020
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