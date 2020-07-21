Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi

SOL VE SAĞ BEK:

Sözleşmeleri biten Caner ve Gökhan ile gelecek hafta masaya oturulacak. İki oyuncu kalsa dahi bu mevkilere birer takviye yapılacak. Sol bek için N'Sakala ile anlaşma sağlandı. Sağ bekte Douglas ile yolları ayıracak olan yönetimin, Altınordu'dan Kerim Alıcı ısrarı devam ediyor.