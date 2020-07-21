Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galeri Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi

Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi

Bu sezon Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sene de sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Başarılı teknik adamın "10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" dedikten sonra vitesi yükselten siyah-beyazlılarda Yalçın'ın yönetime raporunu sunduğu öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın mevki mevki transfer listesi...

21 Temmuz 2020 Salı 10:40 Güncelleme: 21.07.2020 10:53
Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi

Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek son haftaya 3.'lük ve Avrupa umutlarını taze tutarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı.

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Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi

Derbi sonrası "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik."

Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi

"10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen genç hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede istekleri şu şekilde oldu:

Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi

KALECİ:
19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun forma rekabetine gireceği ciddi bir takviye istendi. Başkan'ın gönlü yerli kaleciden yana.

Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi

SOL VE SAĞ BEK:
Sözleşmeleri biten Caner ve Gökhan ile gelecek hafta masaya oturulacak. İki oyuncu kalsa dahi bu mevkilere birer takviye yapılacak. Sol bek için N'Sakala ile anlaşma sağlandı. Sağ bekte Douglas ile yolları ayıracak olan yönetimin, Altınordu'dan Kerim Alıcı ısrarı devam ediyor.

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