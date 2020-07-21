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Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi
Bu sezon Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sene de sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Başarılı teknik adamın "10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" dedikten sonra vitesi yükselten siyah-beyazlılarda Yalçın'ın yönetime raporunu sunduğu öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın mevki mevki transfer listesi...
21 Temmuz 2020 Salı 10:40
Güncelleme: 21.07.2020 10:53
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Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek son haftaya 3.'lük ve Avrupa umutlarını taze tutarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı.
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Derbi sonrası "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik."
"10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen genç hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede istekleri şu şekilde oldu:
KALECİ: 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun forma rekabetine gireceği ciddi bir takviye istendi. Başkan'ın gönlü yerli kaleciden yana.
SOL VE SAĞ BEK: Sözleşmeleri biten Caner ve Gökhan ile gelecek hafta masaya oturulacak. İki oyuncu kalsa dahi bu mevkilere birer takviye yapılacak. Sol bek için N'Sakala ile anlaşma sağlandı. Sağ bekte Douglas ile yolları ayıracak olan yönetimin, Altınordu'dan Kerim Alıcı ısrarı devam ediyor.