CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim - Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Hoffenheim, sahasında Fransız temsilcisi Lyon’u konuk edecek. Futbolseverler, “Hoffenheim - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. İşte maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 13:08
Hoffenheim - Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Lyon maçını takip etmek için tıklayınız...

Hoffenheim - Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarından Hoffenheim - Lyon maçı için geri sayım başladı. Sinsheim'daki mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayın bilgilerini araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı sürüyor. Hoffenheim ile Lyon, lig aşamasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Almanya'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati ve hangi platformdan izlenebileceği konusunda araştırmalarını hızlandırdı.

HOFFENHEIM - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Hoffenheim - Lyon maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

HOFFENHEIM - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinsheim'daki PreZero Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM ÇIKIŞ ARIYOR

Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, Avrupa Ligi'nde istediği başlangıcı yapamadı. Alman temsilcisi, lig aşamasındaki ilk maçında OFI Girit'e 2-0 mağlup oldu. İkinci haftada Beşiktaş'ı konuk eden Hoffenheim, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bundesliga'da da istikrarlı sonuçlar almakta zorlanan Hoffenheim, Lyon karşısında taraftarı önünde kazanarak Avrupa arenasında çıkış yakalamayı amaçlıyor. Ev sahibi ekip için bu karşılaşma, lig aşamasında puan tablosunda yukarıya tırmanmak adına önem taşıyor.

LYON GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fransız temsilcisi Lyon ise Avrupa Ligi'nde başarılı bir başlangıç yaptı. İlk hafta Anderlecht'i 2-1 mağlup eden Lyon, ikinci hafta Crystal Palace karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle puanını yükseltti.

Hoffenheim deplasmanında da kazanmayı hedefleyen Lyon, Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmek istiyor. İki takımın mücadelesinde alınacak sonuç, lig aşamasındaki sıralama açısından önem taşıyacak.

HOFFENHEIM - LYON MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu!
Sergen Yalçın imza töreni | CANLI İZLE
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Merkez Bankası faiz indirdi: Yüzde 37'den yüzde 36'ya!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
B. Fernandes'ten sitem! G.Saray...
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim - Lyon maçı bilgileri Hoffenheim - Lyon maçı bilgileri 13:08
Derbinin hakemi açıklandı! Derbinin hakemi açıklandı! 13:03
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! 12:58
Beşiktaş'ta kritik viraj! İlk 8... Beşiktaş'ta kritik viraj! İlk 8... 12:32
Juventus - Rennes maçı bilgileri Juventus - Rennes maçı bilgileri 11:54
B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... 11:33
Daha Eski
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler 11:20
Alperen'den sezonu müthiş başlangıç! Alperen'den sezonu müthiş başlangıç! 11:19
Zeynep Sönmez, Japonya Açık'a veda etti Zeynep Sönmez, Japonya Açık'a veda etti 11:16
G.Saray'a 45 milyon euro'luk transfer! G.Saray'a 45 milyon euro'luk transfer! 11:06
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:07
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:08