Hoffenheim - Lyon maçını takip etmek için tıklayınız...

Hoffenheim - Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarından Hoffenheim - Lyon maçı için geri sayım başladı. Sinsheim'daki mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayın bilgilerini araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı sürüyor. Hoffenheim ile Lyon, lig aşamasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Almanya'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati ve hangi platformdan izlenebileceği konusunda araştırmalarını hızlandırdı.

HOFFENHEIM - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Hoffenheim - Lyon maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

HOFFENHEIM - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinsheim'daki PreZero Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM ÇIKIŞ ARIYOR

Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, Avrupa Ligi'nde istediği başlangıcı yapamadı. Alman temsilcisi, lig aşamasındaki ilk maçında OFI Girit'e 2-0 mağlup oldu. İkinci haftada Beşiktaş'ı konuk eden Hoffenheim, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bundesliga'da da istikrarlı sonuçlar almakta zorlanan Hoffenheim, Lyon karşısında taraftarı önünde kazanarak Avrupa arenasında çıkış yakalamayı amaçlıyor. Ev sahibi ekip için bu karşılaşma, lig aşamasında puan tablosunda yukarıya tırmanmak adına önem taşıyor.

LYON GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fransız temsilcisi Lyon ise Avrupa Ligi'nde başarılı bir başlangıç yaptı. İlk hafta Anderlecht'i 2-1 mağlup eden Lyon, ikinci hafta Crystal Palace karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle puanını yükseltti.

Hoffenheim deplasmanında da kazanmayı hedefleyen Lyon, Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmek istiyor. İki takımın mücadelesinde alınacak sonuç, lig aşamasındaki sıralama açısından önem taşıyacak.

HOFFENHEIM - LYON MAÇI CANLI İZLE