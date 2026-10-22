Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan ve yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, tecrübeli golcüye talip olan iki takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 15:35
2022/23 sezonu başında transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 4 şampiyonluk kazanan Arjantinli yıldız, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen deneyimli forvet, yaz transfer döneminde bir kulüple anlaşma sağlayamadı.
Hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Mauro Icardi hakkında Arjantin basınından dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.
VALENCIA VE REAL BETIS TALİP OLDU ANCAK...
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis'in deneyimli golcüyle ilgilendiği ancak Arjantinli futbolcunun yüksek ekonomik beklentilerinin görüşmeleri zorlaştırdığı belirtildi.
TyC Sports'un haberine göre Valencia, Mauro Icardi'nin transfer şartlarını öğrenmek için ilk girişimde bulunan kulüp oldu.
VALENCIA VAZGEÇTİ
Ancak 33 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro talep etmesi üzerine İspanyol ekibi transferden vazgeçti.
Valencia'nın hücum hattında yaşadığı sorunlar nedeniyle golcü arayışında olduğu belirtildi.
Javier Aguirre yönetimindeki takımın La Liga'da çıktığı dokuz karşılaşmada yalnızca altı gol atabildiği ve düşme hattında bulunduğu aktarıldı.
REAL BETIS'İN İLGİSİ SÜRÜYOR
Haberde, Real Betis'in ise Mauro Icardi transferini değerlendirmeye devam ettiği ifade edildi.
İspanyol ekibinin, Barcelona karşılaşmasında sakatlanan ve en az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Cucho Hernandez'in yokluğunu doldurmak istediği belirtildi.
Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin, yoğun maç takviminde hücum hattındaki alternatifleri artırmayı hedeflediği ve Icardi'nin tecrübesinin önemli bir seçenek olarak görüldüğü kaydedildi.
Ancak Real Betis açısından da Arjantinli golcünün yüksek maaş beklentisinin transferin önündeki en önemli engellerden biri olabileceği vurgulandı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
Sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme imzalamak için teklif yapmış ancak Arjantinli forvet teklifi reddederek takımdan ayrılmıştı.
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