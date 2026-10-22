CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan ve yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, tecrübeli golcüye talip olan iki takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 15:35
Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

2026/27 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Sarı-kırmızılılarda yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollar ayrıldı.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

2022/23 sezonu başında transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 4 şampiyonluk kazanan Arjantinli yıldız, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen deneyimli forvet, yaz transfer döneminde bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Mauro Icardi hakkında Arjantin basınından dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

VALENCIA VE REAL BETIS TALİP OLDU ANCAK...

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis'in deneyimli golcüyle ilgilendiği ancak Arjantinli futbolcunun yüksek ekonomik beklentilerinin görüşmeleri zorlaştırdığı belirtildi.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

TyC Sports'un haberine göre Valencia, Mauro Icardi'nin transfer şartlarını öğrenmek için ilk girişimde bulunan kulüp oldu.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

VALENCIA VAZGEÇTİ

Ancak 33 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro talep etmesi üzerine İspanyol ekibi transferden vazgeçti.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Valencia'nın hücum hattında yaşadığı sorunlar nedeniyle golcü arayışında olduğu belirtildi.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Javier Aguirre yönetimindeki takımın La Liga'da çıktığı dokuz karşılaşmada yalnızca altı gol atabildiği ve düşme hattında bulunduğu aktarıldı.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

REAL BETIS'İN İLGİSİ SÜRÜYOR

Haberde, Real Betis'in ise Mauro Icardi transferini değerlendirmeye devam ettiği ifade edildi.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

İspanyol ekibinin, Barcelona karşılaşmasında sakatlanan ve en az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Cucho Hernandez'in yokluğunu doldurmak istediği belirtildi.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin, yoğun maç takviminde hücum hattındaki alternatifleri artırmayı hedeflediği ve Icardi'nin tecrübesinin önemli bir seçenek olarak görüldüğü kaydedildi.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

Ancak Real Betis açısından da Arjantinli golcünün yüksek maaş beklentisinin transferin önündeki en önemli engellerden biri olabileceği vurgulandı.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme imzalamak için teklif yapmış ancak Arjantinli forvet teklifi reddederek takımdan ayrılmıştı.

Transferde Icardi sürprizi! İki takım talip oldu ama...

İŞTE O HABER

F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu!
Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Özlale, Öztrak, Selvi ve FETÖ aynı paltoda! Albayrak'a zincirleme iftiranın kronolojisi: İkinci 17/25 kumpasının firari işbirlikçileri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a 45 milyon euro'luk transfer!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması! Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması! 14:41
Dev derbiye usta hakem! Derbinin hakemi kim? Dev derbiye usta hakem! Derbinin hakemi kim? 14:21
Hoffenheim - Lyon maçı bilgileri Hoffenheim - Lyon maçı bilgileri 13:08
Derbinin hakemi açıklandı! Derbinin hakemi açıklandı! 13:03
Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz! Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz! 13:00
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! 12:58
Daha Eski
Beşiktaş'ta kritik viraj! İlk 8... Beşiktaş'ta kritik viraj! İlk 8... 12:32
Juventus - Rennes maçı bilgileri Juventus - Rennes maçı bilgileri 11:54
B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... 11:33
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler 11:20
Alperen'den sezonu müthiş başlangıç! Alperen'den sezonu müthiş başlangıç! 11:19
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:07