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Anasayfa Konferans Ligi Thomas Reis: 'Rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz!'

Thomas Reis: "Rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz!"

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Trabzonspor, İskoçya ekibi Hearts ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde teknik direktör Thomas Reis mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 19:09
Thomas Reis: "Rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz!"

UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 2. haftasında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"Umuyorum yine iyi bir maç çıkarağız ve gol yemeyeceğiz. Zor periyottan geçtiğimiz için rotasyon yapmak durumundayız. Bunlar oynayan oyuncular için fırsat ve hepsinin de çok iyi maç çıkaracağından eminim."

"Bu kararları almak bazen gerçekten zor olabiliyor. Her oyuncu her zaman oynamak ister. Hepsi de ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularla konuşuyoruz. Biz de tercih yapmak zorunda kalıyoruz."

"Yapmanız gereken birlik olmak, aile olmak başarı böyle gelir."

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