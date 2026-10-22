Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: Emrullah Baydar
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: Yücel Büyük
16.00 Muğlaspor-İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur
25 Ekim Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: Burak Pakkan
13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Antalyaspor-Bodrum FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Emre Kargın
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK: Hakan Ülker