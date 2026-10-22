Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: Emrullah Baydar

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: Yücel Büyük

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: Burak Pakkan

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Emre Kargın

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK: Hakan Ülker