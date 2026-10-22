CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 16:18
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: Emrullah Baydar

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: Yücel Büyük

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: Burak Pakkan

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Emre Kargın

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK: Hakan Ülker

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Transferde yer yerinden oynayacak! Icardi…
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Özlale, Öztrak, Selvi ve FETÖ aynı paltoda! Albayrak'a zincirleme iftiranın kronolojisi: İkinci 17/25 kumpasının firari işbirlikçileri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde yer yerinden oynayacak! Icardi… Transferde yer yerinden oynayacak! Icardi… 15:35
Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması! Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması! 14:41
Dev derbiye usta hakem! Derbinin hakemi kim? Dev derbiye usta hakem! Derbinin hakemi kim? 14:21
Hoffenheim - Lyon maçı bilgileri Hoffenheim - Lyon maçı bilgileri 13:08
Derbinin hakemi açıklandı! Derbinin hakemi açıklandı! 13:03
Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz! Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz! 13:00
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! 12:58
Beşiktaş'ta kritik viraj! İlk 8... Beşiktaş'ta kritik viraj! İlk 8... 12:32
Juventus - Rennes maçı bilgileri Juventus - Rennes maçı bilgileri 11:54
B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... 11:33
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler 11:20
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:08