CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün devre arasında izleyeceği transfer politikasına dair açıklamalarda bulundu. Doğan, "Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın. Kim gerekiyorsa onu alacağız" dedi. İşte o ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 16:12
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan. TRT Spor'da canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdiği bir programda gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hem ligde hem de Avrupa'da zirveye oynamak istediklerini söyleyen Doğan, transfer döneminde izleyecekleri politikaya da değindi. İşte o ifadeler...

"KİM GEREKİYORSA ONU ALACAĞIZ"

"Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin raporları var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa onu alacağız. Alacağız kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz."

"ZİRVEYE TAŞIYACAK İSİMLER..."

"Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan, isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım. Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması!
Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Özlale, Öztrak, Selvi ve FETÖ aynı paltoda! Albayrak'a zincirleme iftiranın kronolojisi: İkinci 17/25 kumpasının firari işbirlikçileri
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde yer yerinden oynayacak! Icardi… Transferde yer yerinden oynayacak! Icardi… 15:35
Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması! Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması! 14:41
Dev derbiye usta hakem! Derbinin hakemi kim? Dev derbiye usta hakem! Derbinin hakemi kim? 14:21
Hoffenheim - Lyon maçı bilgileri Hoffenheim - Lyon maçı bilgileri 13:08
Derbinin hakemi açıklandı! Derbinin hakemi açıklandı! 13:03
Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz! Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz! 13:00
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! 12:58
Beşiktaş'ta kritik viraj! İlk 8... Beşiktaş'ta kritik viraj! İlk 8... 12:32
Juventus - Rennes maçı bilgileri Juventus - Rennes maçı bilgileri 11:54
B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... 11:33
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler 11:20
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:08