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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa A Milli Futbol Takımı Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması!

Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması!

A Milli Takım'ın başına getirilen Sergen Yalçın, düzenlenen imza toplantısında açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki çalıştırıcının Berke Özer'in ay-yıldızlı forma ile geleceğine yönelik sözleri gündem oldu. İşte o ifadeler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 14:59
Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim Sergen Yalçın oldu. TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen imza töreni ile birlikte görevine resmi olarak başlayan Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. 53 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce "Arayıp konuşacağım" dediği Berke Özer ile ilgili bir açıklamada daha bulunarak yetenekli eldivenin A Milli Takım'a döneceğinin sinyalini verdi.

Sergen Yalçın, konuyla ilgili olarak, "Berke ile ilgili sorun, oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Oyuncuyla konuştum, gelmek için can atıyor. Bunlar genç arkadaşlarımız. Onları buraya tekrar kazandırmak da bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Berke Özer, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasının ardından kendi isteğiyle kamptan ayrıldığını açıklamıştı. TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Berke'nin maç kadrosuna alınmamasını gerekçe gösterdiğini ve teknik ekipten izin almadan kamptan ayrıldığını aktarırken 26 yaşındaki kaleci ise "Teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım." demişti.

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