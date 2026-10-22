Trendyol Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelede iki ezeli rakip, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim açıklandı. Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak dev mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Kritik karşılaşmada gözler hem takımların performansında hem de hakem yönetiminde olacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak açıklandı.

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Türkiye'de profesyonel futbol karşılaşmalarında görev yapıyor. Karaoğlan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde vereceği kararlarla maçın önemli isimlerinden biri olacak.