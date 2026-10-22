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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Sergen Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı!

Sergen Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı!

A Milli Takım'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde görev alacak isimler belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 16:31
Sergen Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Riva'da düzenlenen imza töreni ile göreve resmen başlayan Yalçın'ın teknik ekibindeki isimler ve rolleri belli oldu:

- Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü)

- Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör)

- Prof. Dr. Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü)

- Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)

- Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü)

- Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti)

- Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti)

- Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti)

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