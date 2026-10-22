Sergen Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Riva'da düzenlenen imza töreni ile göreve resmen başlayan Yalçın'ın teknik ekibindeki isimler ve rolleri belli oldu:

- Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü)

- Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör)

- Prof. Dr. Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü)

- Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)

- Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü)

- Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti)

- Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti)

- Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti)