Sergen Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz!

A Milli Futbol Takımımızda Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın getirildi. Yalçın için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda imza töreni düzenlendi. İşte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törende 53 yaşındaki çalıştırıcının ilk açıklamaları...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: 5 YIL SONRA YENİDEN...

"Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Hocamızın bu görevi kabul ederken maddi konuları ön plana çıkarmaması milli takımımıza duyduğu bağlılığın ve ülkemize hizmet etme arzusunun göstergesidir."

"MONTELLA'NIN HAKKINI YEMEYELİM"

"Vincenzo Montella'nın hakkını yemeyelim. Çalıştığı sürede başarılar elde etti, teşekkür ediyorum. Yabancı teknik adam da getirebilirdik. Bütün basın teknik direktör adayları yaptı. Bütün listelere baktım ama Sergen Yalçın hiç yoktu... Keramet herhalde burada... Haydi 1'e veya 2'ye yazmadınız... 6 veya 7. sıraya da mı yazılmazdı?"

"FUTBOL ZEKASINA GÜVENİYORUM"

"Delikanlılığına ve futbol zekasına güveniyorum. Biliyorsunuz ayağıyla basket atan bir adam. Hem hocalık, hem de ağabeylik yaparak başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisi 'Bu gurur bana yeter! Daha çok çalışacağım' dedi. Futbol zekası hakkında konuşabilecek biri yok. Hakkında konuşanlar var. Kendisi çok çalışarak kim olduğunu göstermeli. Kendi adına çok çalışarak bunu göstermeli. Bazı insanlar konuşabilir ama hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu ve yaptıklarını biliyorum. 17 yaşında Süleyman Seba ile çalıştı. Allah kalbine göre versin. Görevimiz saha dışında rahat çalıştırabilecek imkanları sunmak."

SERGEN YALÇIN: KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ

"Biliyorsunuz ki, futbolculuk dönemimde de ay-yıldızlı formayı taşıdım. Bugün kariyerimin en önemli günü. Çünkü hepimizin değerini üstümde taşıyorum: Ay-yıldız. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir görev olur. Herkese ihtiyacımız var. Halkımıza, size. Umarım çok güzel günler bizimle olur."

"O DUYGUYU VE O HEYECANI GETİRECEĞİZ"

"Futbol her zaman, iyi de gidebilir kötü de gidebilir. Değişkenlikleri olan bir oyun futbol. Birliktelik konularını ön plana alacağız. Ben artık herkesin teknik direktörüyüm, halkın teknik direktörüyüm. Ben o duygunun, heyecanın ve arzunun geri döneceğini, halkımızın milli takımın tekrar peşinden koşmasını sağlayacağımıza inanıyorum. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. O çocukların oturduğu yerde yıllarca biz de oturduk. Yıllarca A Milli formayla yer aldık. Dolayısıyla o duyguyu ve heyecanı yeniden getireceğimize inanıyoruz."

"TÜRK HOCA OLMASI ÖNEMLİ"

"Görünen şu ki, hocanın Türk olması çok önemli. Çünkü oyuncularımız da Türk. O duyguyu ve heyecanı oyuncularla çok kolay paylaşacağımızı düşünüyorum. Milli takım kapısı herkese açık olacak. Oyuncularla ilgili, benimle ilgili. Şeffaf ve açık olacağız. Herkes rahat olabilir."

"BURADA KULÜPÇÜLÜK OLMAZ"

"Milli takım çok farklı bir yer. Kemik oyuncularımız, performans oyuncularımız ve genç oyuncularımız var. buradan yola çıkarak en doğru tercihi yapacağız. Herkesin bilmesi gereken şu: En kısa yoldan başarıya nasıl gideriz, onun peşinden koşacağız. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası, hedefimiz bu. Bütün halkı milli takım arkasında toplamaya çalışacağız. Burada kulüpçülük olmaz. Burası her yerin üstündedir. Birlik-beraberlik, duygu, heyecan... Ben de heyecanlıyım. Kolay bir şey değil. Halkın teknik direktörü olmak... Halk bizim arkamızda olacak, siz bizim arkamızda olacaksınız. Biz de istenen başarıyı vereceğiz."

"OYNANACAK 2 MAÇ VAR"

"Oyuncularla konuştum. Şu anda pozisyonumuz iyi değil. Önümüzde oynanacak 2 maç var. Alacağımız sonuçlarla play-off oynayabiliriz. Bugünden sonra planlamaları yapacağız. Bugün başka bir heyecan yaşıyoruz. Daha sonra yapacağımız toplantılarda plan-program üzerine konuşuruz."

"BİRLİK, BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

"Ciddi bir birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Oynarken de bilincindeydik, şu anda da bilincindeyiz. En doğru, en adaletli şekilde üstesinden geleceğiz. Başkanımız da dedi, 'Bütün sorumluluk sende' diye. Umarım muvaffak oluruz."

"İŞİN ÖZÜ BAŞARIDIR"

"Yaptığımız işin sonucu, başarılı olmaktır. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. İşin özü başarıdır. Tek dileğimiz çalışmak ve başarılı olmak. Burası Türk Milli Takımı, kontrat da önemli değil, süre de önemli değil. Çok değerli bir yerdeyiz, burada kalmak için de gerekli mücadeleyi vereceğiz."

"4 BÜYÜK TAKIMDA OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"Uzun dönem çalıştım. Bu süre zarfında, küme düşme hattında çalışmak insana ciddi bir tecrübe katıyor. Büyük takım dönemimde şampiyon olduk, kupalar kazandık. 4 büyük takımda oynamak çok önemli. Bütün kulüplerin işleyişini, ilerleyişini biliyorum. Ama ne yaparsanız yapın, en önemlisi sonuçtur. Yaptığımız iş, bir sonuç işidir. Burası böyle bir yer. Ben buna hazırım. Bu işi çok iyi bir şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Sonucunda milli takımı olmak istediği yere getireceğimize inanıyorum."

Sergen Yalçın: Milli takımda kulüpçülük olmaz! | İZLE

SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

- Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü)

- Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör)

- Prof. Dr. Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü)

- Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)

- Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü)

- Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti)

- Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti)

- Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti)