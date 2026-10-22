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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları geride kaldı. Temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederken; Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Football Meets Data, Devler Ligi'nde 3. hafta maçlarının geride kalmasının ardından takımların ilk 24 ve 8'e kalma ihtimallerini güncelledi. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur atlama ihtimali...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 12:58 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 12:59
Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

1-REAL MADRID

İLK 24: %100
İLK 8: %95.2

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Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

2-PSG

İLK 24: %99.99
İLK 8: %93

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

3-ARSENAL

İLK 24: %99.8
İLK 8: %78.7

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

4-LIVERPOOL

İLK 24: %99.8
İLK 8: %77.5

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

5-BARCELONA

İLK 24: %99.7
İLK 8: %77.8

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

6-ASTON VILLA

İLK 24: %99.4
İLK 8: %50.5

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

7-REAL BETIS

İLK 24: %99
İLK 8: %47.9

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

8-BAYERN MÜNİH

İLK 24: %97.3
İLK 8: %44.1

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

9-MANCHESTER CITY

İLK 24: %97.2
İLK 8: %43.6

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

10-STUTTGART

İLK 24: %93.5
İLK 8: %27.2

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

11-ATLETICO MADRID

İLK 24: %92.6
İLK 8: %26.9

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

12-BORUSSIA DORTMUND

İLK 24: %91
İLK 8: %20.2

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

13-CLUB BRUGGE

İLK 24: %89.4
İLK 8: %20.6

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

14-COMO

İLK 24: %88.6
İLK 8: %15.5

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

15-INTER

İLK 24: %81.2
İLK 8: %12

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

16-SPORTING

İLK 24: %79.8
İLK 8: %10.2

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

17-VILLARREAL

İLK 24: %79
İLK 8: %9.2

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

18-ROMA

İLK 24: %78
İLK 8: %8.4

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

19-PSV

İLK 24: %73.2
İLK 8: %7.3

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

20-NAPOLI

İLK 24: %72.9
İLK 8: %6.5

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

21-RB LEIPZIG

İLK 24: %71.4
İLK 8: %6.6

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

22-MANCHESTER UNITED

İLK 24: %64.9
İLK 8: %5.4

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

23-BODO/GLIMT

İLK 24: %61.4
İLK 8: %3.8

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

24-FEYENOORD

İLK 24: %57.1
İLK 8: %3.5

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

25-GALATASARAY

İLK 24: %57.6
İLK 8: %2.7

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

26-SHAKHTAR DONETSK

İLK 24: %52.5
İLK 8: %2.4

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

27-LENS

İLK 24: %38.3
İLK 8: %1.2

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

28-FENERBAHÇE

İLK 24: %35.6
İLK 8: %0.7

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

29-PORTO

İLK 24: %32.6
İLK 8: %0.4

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

30-LASK

İLK 24: %29.2
İLK 8: %0.3

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

31-AEK

İLK 24: %24.6
İLK 8: %0.4

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

32-VIKING

İLK 24: %20.6
İLK 8: %0.1

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

33-LILLE

İLK 24: %19.1
İLK 8: %0.2

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

34-SLAVIA PRAG

İLK 24: %11
İLK 8: %0.1

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

35-SABAH FK

İLK 24: %8.6
İLK 8: %0.1

Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali

36-SLOVAN BRATISLAVA

İLK 24: %4
İLK 8: -

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