Yapay zeka açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimali
Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları geride kaldı. Temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederken; Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Football Meets Data, Devler Ligi'nde 3. hafta maçlarının geride kalmasının ardından takımların ilk 24 ve 8'e kalma ihtimallerini güncelledi. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur atlama ihtimali...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 12:58 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 12:59
İLK 24: %99.99
İLK 24: %99.8
4-LIVERPOOL
İLK 24: %99.8
İLK 8: %77.5
5-BARCELONA
İLK 24: %99.7
İLK 8: %77.8
6-ASTON VILLA
İLK 24: %99.4
İLK 8: %50.5
7-REAL BETIS
İLK 24: %99
İLK 8: %47.9
8-BAYERN MÜNİH
İLK 24: %97.3
İLK 8: %44.1
9-MANCHESTER CITY
İLK 24: %97.2
İLK 8: %43.6
10-STUTTGART
İLK 24: %93.5
İLK 8: %27.2
11-ATLETICO MADRID
İLK 24: %92.6
İLK 8: %26.9
12-BORUSSIA DORTMUND
İLK 24: %91
İLK 8: %20.2
13-CLUB BRUGGE
İLK 24: %89.4
İLK 8: %20.6
14-COMO
İLK 24: %88.6
İLK 8: %15.5
15-INTER
İLK 24: %81.2
İLK 8: %12
16-SPORTING
İLK 24: %79.8
İLK 8: %10.2
17-VILLARREAL
İLK 24: %79
İLK 8: %9.2
18-ROMA
İLK 24: %78
İLK 8: %8.4
19-PSV
İLK 24: %73.2
İLK 8: %7.3
20-NAPOLI
İLK 24: %72.9
İLK 8: %6.5
21-RB LEIPZIG
İLK 24: %71.4
İLK 8: %6.6
22-MANCHESTER UNITED
İLK 24: %64.9
İLK 8: %5.4
23-BODO/GLIMT
İLK 24: %61.4
İLK 8: %3.8
24-FEYENOORD
İLK 24: %57.1
İLK 8: %3.5
25-GALATASARAY
İLK 24: %57.6
İLK 8: %2.7
26-SHAKHTAR DONETSK
İLK 24: %52.5
İLK 8: %2.4
27-LENS
İLK 24: %38.3
İLK 8: %1.2
28-FENERBAHÇE
İLK 24: %35.6
İLK 8: %0.7
29-PORTO
İLK 24: %32.6
İLK 8: %0.4
30-LASK
İLK 24: %29.2
İLK 8: %0.3
31-AEK
İLK 24: %24.6
İLK 8: %0.4
32-VIKING
İLK 24: %20.6
İLK 8: %0.1
33-LILLE
İLK 24: %19.1
İLK 8: %0.2
34-SLAVIA PRAG
İLK 24: %11
İLK 8: %0.1
35-SABAH FK
İLK 24: %8.6
İLK 8: %0.1
36-SLOVAN BRATISLAVA
İLK 24: %4
İLK 8: -
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